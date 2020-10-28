В 1991-1992 годы он работал заместителем главы Владимирской области по вопросам развития потребительского рынка и сферы услуг.
На 90-м году жизни не стало бывшего сотрудника администрации Владимирской области Виктора Дмитриевича Багрова. В 1991-1992 годы он работал заместителем главы региона по вопросам развития потребительского рынка и сферы услуг.
Виктор Дмитриевич родился в Рязанской области. Школьником пошёл работать разнорабочим колхоз. В 15 лет был награждён медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945».
Окончил Рязанский кооперативный техникум. Поступил в Львовский торгово-экономический институт. В 1973 году окончил аспирантуру, защитил диссертацию. Получил степень кандидата экономических наук.
Виктор Дмитриевич Багров работал начальником ревизионного и планово-экономического отделов облпотребсоюза, председателем правления Суздальского райпотребсоюза, заместителем председателя Суздальского райисполкома, инструктором обкома КПСС, первым заместителем председателя облпотребсоюза.
С 1983 по 1991 год занимал пост руководителя управления общественного питания облисполкома.
Уже на пенсии Виктор Багров написал книги о потребительской кооперации во Владимирской области в годы Советской власти и о резервах роста товарных ресурсов.
Виктор Дмитриевич пользовался у коллег и земляков заслуженным авторитетом и уважением. Его жизнь – преданность любимому делу и служение людям.
Выражаем искренние соболезнования родным и близким Виктора Дмитриевича.