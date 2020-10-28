В 1991-1992 годы он работал заместителем главы Владимирской области по вопросам развития потребительского рынка и сферы услуг.

На 90-м году жизни не стало бывшего сотрудника администрации Владимирской области Виктора Дмитриевича Багрова. В 1991-1992 годы он работал заместителем главы региона по вопросам развития потребительского рынка и сферы услуг.Виктор Дмитриевич родился в Рязанской области. Школьником пошёл работать разнорабочим колхоз. В 15 лет был награждён медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945».Окончил Рязанский кооперативный техникум. Поступил в Львовский торгово-экономический институт. В 1973 году окончил аспирантуру, защитил диссертацию. Получил степень кандидата экономических наук.Виктор Дмитриевич Багров работал начальником ревизионного и планово-экономического отделов облпотребсоюза, председателем правления Суздальского райпотребсоюза, заместителем председателя Суздальского райисполкома, инструктором обкома КПСС, первым заместителем председателя облпотребсоюза.С 1983 по 1991 год занимал пост руководителя управления общественного питания облисполкома.Уже на пенсии Виктор Багров написал книги о потребительской кооперации во Владимирской области в годы Советской власти и о резервах роста товарных ресурсов.Виктор Дмитриевич пользовался у коллег и земляков заслуженным авторитетом и уважением. Его жизнь – преданность любимому делу и служение людям.Выражаем искренние соболезнования родным и близким Виктора Дмитриевича.