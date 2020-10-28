Владимирская областная станция переливания крови приглашает доноров плазмы, переболевших новой коронавирусной инфекцией в средней или среднетяжелой формах.

Владимирская областная станция переливания крови приглашает доноров плазмы, переболевших новой коронавирусной инфекцией в средней или среднетяжелой формах.Потенциальные доноры плазмы должны иметь два отрицательных анализа ПЦР на Covid-19. При этом с момента выздоровления должно пройти 14 дней.– Один донор может предоставить плазму для 1-3 пациентов. В условиях распространения новой коронавирусной инфекции иммунная плазма очень востребована. Подобный метод иммунизации может спасти жизни десяткам пациентам, – подчеркнул главный врач станции Дмитрий Находкин.Потенциальным донорам следует обращаться на Владимирскую областную станцию переливания крови по тел. (4922) 53-71-00 (с 13.00 до 15.00) или по электронной почте: .Напомним, региональная служба крови начала заготавливать антиковидную плазму для лечения тяжелобольных пациентов с коронавирусом еще в июле. За это время было заготовлено порядка 40 литров компонента крови.