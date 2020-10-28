В процессе реновации были приняты меры по максимальному сохранению в парке «Добросельский» зеленых насаждений

В муниципальном парке культуры и отдыха «Добросельский» завершен комплекс работ, предусмотренных начальным этапом благоустройства в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» и национального проекта «Жилье и городская среда».В 2020 году в парке впервые за его историю были смонтированы сети водоснабжения ко всем имеющимся и будущим объектам, канализационные и ливневые сети. Создана система освещения с уличными торшерами и светодиодными светильниками, сделаны радиальные прогулочные аллеи и часть кольцевой велодорожки, построен большой детский городок, организованы цветочные клумбы, установлена садовая мебель. Кроме того, в «Добросельском» завершено строительство и оснащение специализированной площадки для выгула и тренировок собак (дог-парк), установлен обогреваемый стационарный туалет.Немаловажно, что в процессе реновации были приняты меры по максимальному сохранению в парке «Добросельский» зеленых насаждений: после согласования с экологами и жителями здесь убрали небезопасный для посетителей сухостой, а где-то подрядчикам пришлось корректировать траекторию аллей и прогулочных дорожек, чтобы сохранить десятки здоровых деревьев.Масштабная реконструкция главного общественного пространства восточного района будет продолжена в 2021 году. Администрация города Владимира планирует, в частности, завершить строительство кольцевой велодорожки по всему периметру парка, открыть большой скейт-парк, полностью обустроить центральную аллею и все входные группы. Кроме того, предстоит большая работа на сетях водоснабжения, канализации, ливневой канализации, силовых сетях для пунктов проката и общественного питания, административно-бытовых и технических зданий, а также по организации современной системы видеонаблюдения. Документация для проведения торгов и заключения соответствующего муниципального контракта уже в процессе подготовки.