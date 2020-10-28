В целом активно болеют ковидом 2353 человека.

В целом активно болеют ковидом 2353 человека.В регионе регионе действует 1128 коек для больных с новой коронавирусной инфекцией. 86 процентов из них заняты, свободны – 158.6603 пациентов с Covid-19 в регионе выздоровели, в том числе за 26 октября – 68 человек.Число обращений больных с признаками со средними и тяжелыми формами острых респираторных вирусных инфекций – 289, пациентов с признаками внебольничной пневмонии – 53. По состоянию на этот день на стационарном лечении находилось 70 пациентов с ОРВИ и 234 – с пневмонией.6603 пациентов с Covid-19 в регионе выздоровели, за время пандемии во Владимирскойобласти отмечено 256 летальных случаев.