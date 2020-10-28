По данному факту возбуждено административное производство.

В течение июня-октября текущего года ООО «ЭкоТех» свозила отходы деревопереработки в деревню Поздняково, где местная администрация выделила под нужны компании землю. Однако выяснилось, что для их складирования использовался смежный участок. Права на его захламление у «ЭкоТеха» не было.По результатам прокурорской проверки в отношении юридического лица и его руководителя возбуждены дела об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 7.1 и ч.1 ст. 8.2 КоАП РФ.Директору фирмы внесено представление с требованием освободить самовольно занятые земельные участки от отходов.