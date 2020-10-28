В регионе за прошедшие сутки на 28 октября подтверждено 98 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
В регионе за прошедшие сутки на 28 октября подтверждено 98 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
Больше всего - 14 сслучаев во Владимире, 11 - в Гусь-Хрустальном районе и 10 слслучаев в округе муром.
А также:
10 случаев в Ковровском
районе
,
8 - в Петушинском
районе
,
7 - в Александровском
районе
,
7 - в Юрьев-Польском
районе
,
7 - в Суздальском
районе
,
6 - в Гороховецком
районе
,
5 - в Кольчугинском
районе
,
5 - в Собинском
районе
,
2 - в Судогодском
районе
,
2 - в Селивановском
районе
,
2 - в Меленковском
районе
,
2 - в Радужном.