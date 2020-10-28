В регионе за прошедшие сутки на 28 октября подтверждено 98 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

В регионе за прошедшие сутки на 28 октября подтверждено 98 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.Больше всего - 14 сслучаев во Владимире, 11 - в Гусь-Хрустальном районе и 10 слслучаев в округе муром.А также:10 случаев в Ковровскомрайоне8 - в Петушинскомрайоне7 - в Александровскомрайоне7 - в Юрьев-Польскомрайоне7 - в Суздальскомрайоне6 - в Гороховецкомрайоне5 - в Кольчугинскомрайоне5 - в Собинскомрайоне2 - в Судогодскомрайоне2 - в Селивановскомрайоне2 - в Меленковскомрайоне2 - в Радужном.