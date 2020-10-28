За время с начала пандемии.
За время с начала пандемии.
1676 - во Владимире,
1379 - в Гусь-Хрустальном районе,
1040 - в о. Муром,
790 - в Петушинском
районе
,
773 - в Ковровском
районе
,
704 - в Александровском
районе
,
455 - в Вязниковском
районе
,
404 - в Собинском
районе
,
392 - в Юрьев-Польском
районе
,
291 - в Кольчугинском
районе
,
236 - в Меленковском
районе
,
222 - в Суздальском
районе
,
214 - в Селивановском
районе
,
190 - в Судогодском
районе
,
181 - в Гороховецком
районе
,
155 - в Киржачском
районе
,
115 - в Камешковском
районе
,
93 - Радужном.