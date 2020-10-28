За время с начала пандемии.

За время с начала пандемии.1676 - во Владимире,1379 - в Гусь-Хрустальном районе,1040 - в о. Муром,790 - в Петушинскомрайоне773 - в Ковровскомрайоне704 - в Александровскомрайоне455 - в Вязниковскомрайоне404 - в Собинскомрайоне392 - в Юрьев-Польскомрайоне291 - в Кольчугинскомрайоне236 - в Меленковскомрайоне222 - в Суздальскомрайоне214 - в Селивановскомрайоне190 - в Судогодскомрайоне181 - в Гороховецкомрайоне155 - в Киржачскомрайоне115 - в Камешковскомрайоне93 - Радужном.