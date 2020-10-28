Приморские дети, участвовавшие в образовательном походе, обнаружили на берегу острова Русский во Владивостоке кости древнего существа. Палеонтологи предполагают, что останки принадлежали ..

Приморские дети, участвовавшие в образовательном походе, обнаружили на берегу острова Русский во Владивостоке кости древнего существа. Палеонтологи предполагают, что останки принадлежали ихтиозавру – морской рептилии, обитавшей на Земле в юрский период.Останки нашли на каменной плите. Приехавший на место обнаружения заведующий лабораторией палеонтологии Института геологии и природопользования ДВО РАН Юрий Болотский также считает, что кости принадлежат ихтиозавру. Он отметил, что на острове Русский и в других районах Приморья прежде нередко находили останки этих динозавров, сообщает телеканал "".