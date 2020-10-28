Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал главу Минфина Антона Силуанова разработать изменения в системе оплаты труда бюджетников до окончательного принятия федерального бюджета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов. К третьему чтению нужно выйти с конкретными предложениями, указал председатель нижней палаты.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал главу Минфина Антона Силуанова разработать изменения в системе оплаты труда бюджетников до окончательного принятия федерального бюджета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов. К третьему чтению нужно выйти с конкретными предложениями, указал председатель нижней палаты.Необходимо уйти от определения "средняя заработная плата", отметил Володин. Система оплаты труда должна быть понятной. "Притом, что есть средняя по региону, притом, что она влияет, эта средняя, на заработную плату в бюджетных учреждениях", – отметил спикер.Меньше определенной заработной платы учителя, преподаватели вузов и врачи получать не должны, подчеркнул Володин. Вопрос нужно решить как можно быстрее, сказал председатель нижней палаты.Правительство прорабатывает новую систему оплаты труда, при которой доля базового оклада в зарплате повышаться не будет, сказал Антон Силуанов, отвечая на вопросы парламентариев. Вячеслав Володин призвал депутатов поключиться к этой работе.Среднюю заработную плату в регионе нужно учитывать по начислению зарплаты в школах, вузах и учреждениях здравоохранения, указал спикер."Но по факту на деле получается, что учитель зачастую получает заработную плату и 15 тысяч рублей, и 17 тысяч рублей при средней по экономике региона порядка 30 тысяч рублей", – посетовал Володин.Спикер отметил, что главврачи нередко получают зарплату в несколько раз больше подчиненных, а уровень заработка ректоров иногда превышает доходы министров. "И есть ассистент, доцент, который получает в 10-15 раз меньше", – обратился председатель нижней палаты к главе Минфина.Правительство 30 сентября внесло в Госдуму проект федерального бюджета на следующие три года. Предполагается, что в 2021 году доходы казны составят 18,8 триллиона рублей, расхода – 21,52 триллиона. На реализацию национальных проектов направят 2,25 триллиона рублей.В 2022 году доходы составят 20,6 триллиона рублей, расходы – 21,88 триллиона. В 2023-м – 22,3 и 23,67 триллиона соответственно. На реализацию нацпроектов за эти два года направят более пяти триллионов рублей.