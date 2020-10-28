Спикер Госдумы Вячеслав Володин попросил правительство взять на контроль ситуацию с финансированием строительства больниц в регионах. Он поручил профильному комитету нижней палаты проанализировать создавшееся положение.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин попросил правительство взять на контроль ситуацию с финансированием строительства больниц в регионах. Он поручил профильному комитету нижней палаты проанализировать создавшееся положение.Сокращение финансирования строительства онкоцентров и туберкулезных диспансеров недопустимо, отметил первый зампред фракции "ЕР" Андрей Исаев в ходе рассмотрения проекта федерального бюджета на следующие три года. Вячеслав Володин попросил правительство и Министерство финансов взять ситуацию на контроль и подключиться к решению вопроса думский комитет по бюджету.Нужно думать о том, чтобы в следующем году в регионах появилось как можно больше современных учреждений здравоохранения, сказал спикер. Было бы правильно направить дополнительные деньги на достройку больниц."Но уж тем более не снимать с них средства там, где есть возможность ввести в эксплуатацию и онкоцентр, и инфекционные больницы, и противотуберкулезные диспансеры", – отметил председатель нижней палаты.Он попросил думский комитет по охране здоровья проанализировать ситуацию. Если есть возможность, нужно постараться ввести больницу в эксплуатацию в 2021 году, а не растягивать на следующие годы, указал Володин.Правительство 30 сентября внесло в Госдуму проект федерального бюджета на следующие три года. Предполагается, что в 2021 году доходы казны составят 18,8 триллиона рублей, расхода – 21,52 триллиона. На реализацию национальных проектов направят 2,25 триллиона рублей.В 2022 году доходы составят 20,6 триллиона рублей, расходы – 21,88 триллиона. В 2023-м – 22,3 и 23,67 триллиона соответственно. На реализацию нацпроектов за эти два года направят более пяти триллионов рублей.