Госдума 28 октября рассматривает в первом чтении проект федерального бюджета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов. Спикер нижней палаты Вячеслав Володин призвал главу Минфина Антона Силуанова к более активному диалогу с парламентариями.

Госдума 28 октября рассматривает в первом чтении проект федерального бюджета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов. Спикер нижней палаты Вячеслав Володин призвал главу Минфина Антона Силуанова к более активному диалогу с парламентариями."Нам хотелось бы, чтобы министр финансов был партнером и слышал депутатов, слышал запрос граждан. А у нас, получается, президент слышит, а министр финансов – нет", – сказал Володин.Спикер напомнил, что решение об обеспечении школьников бесплатным горячим питанием принял президент. "Вы были против, а в выступлении говорите, как о достижении", – обратился Володин к Силуанову.Депутаты хотели бы, чтобы министерство выступало с предложениями, чтобы от этого был результат. Сейчас парламентарии вынуждены постоянно убеждать, посетовал спикер.Володин отметил, что депутаты каждый год говорят о необходимости сократить разрыв в бюджетной обеспеченности регионов."Небольшие средства на это выделили. У нас сократился разрыв или нет? Нет", – отметил председатель нижней палаты.Задача была поставлена президентом, ее необходимо решать, отметил спикер. "Хотелось бы партнерства в этом вопросе и понимания", – обратился Володин к главе Минфина.Правительство 30 сентября внесло в Госдуму проект федерального бюджета на следующие три года. Предполагается, что в 2021 году доходы казны составят 18,8 триллиона рублей, расхода – 21,52 триллиона. На реализацию национальных проектов направят 2,25 триллиона рублей.