Власти областного центра предполагают, что работы завершаться в начале декабря.

Жители домов по Октябрьскому проспекту во Владимире уже жалуются на неудобства, которые создал большой ремонт теплотрассы. Исполнители обещают максимально быстро наладить работу теплосетей. Несмотря на то, что ремонт на Октябрьском проспекте начался позже запланированного из-за того, что ремонт на Чайковского продлился дольше ожидаемого, завершить работу могут раньше, чем предполагалось. В планах было открыть полноценное движение по проспекту к середине декабря, но, как сообщили в городской администрации, сроки выполнения сократятся на две недели. До весны дорожники уложат временный асфальт, а в новом, 2021 году сделают дорогу капитально.