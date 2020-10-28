Донор может спасти десятки людских жизней.

Владимирская областная станция переливания крови приглашает жителей, переболевших Covid-19, стать донорами плазмы крови. Медиков интересуют пациенты, у которых ковид протекал в средней и тяжёлой формах.«Плазма очень востребована. Она может спасти жизни десятков людей», - отметил главврач медучреждения Дмитрий Находкин.Доноры должны иметь два отрицательных анализа ПЦР на коронавирус.«С даты выздоровления должно пройти более 14 дней», - добавил он.Желающие могут обращаться по телефону: 8 (4922) 53-71-00 (с 13:00 до 15:00), а также на адрес электронной почты станции: