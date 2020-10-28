Теперь ему грозит срок по статье «мошенничество».

В полицию Гусь-Хрустального обратилась женщина, которая сообщила о краже мобильного телефона. Потерю оценили в 11 000 рублей, рассказывает пресс-служба регионального УМВД.Выяснилось, что аппарат она забыла на прилавке магазина во время покупок. После просмотра камер видеонаблюдения сотрудники МВД установили личность подозреваемого, которым оказался 31-летний местный житель.Заявив, что телефон принадлежит ему, он обманул продавца и присвоил имущество.В настоящее время отделом дознания МО МВД России «Гусь-Хрустальный» в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 159 УК РФ (мошенничество).