На аэродроме «Добрынское» во Владимирской области прошли плановые тренировочные прыжки с парашютом для сотрудников спасательных подразделений МЧС. Аэропорт находится вблизи поселка

На аэродроме «Добрынское» во Владимирской области прошли плановые тренировочные прыжки с парашютом для сотрудников спасательных подразделений МЧС. Аэропорт находится вблизи поселка Сокол – оплота истребительной авиации двадцатого века. Сотрудники из спецподразделений МЧС отрабатывают здесь навыки десантирования. На вертолете в небо равномерными группами поднялись 69 спасателей из Владимирского воздушно-десантного центра «Лидер» и приглашенные МЧСники из Ногинска