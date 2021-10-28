Полную вакцинацию чиновники должны завершить в срок до 13 декабря.

Врио губернатора обязал всех госслужащих Владимирской области до 15 ноября привиться от коронавируса. В противном случае их отстранят от работы без сохранения заработной платы. Александр Авдеев подписал документ 28 октября.До указанного срока они должны получить либо первую инъекцию, либо пройти иммунизацию однокомпонентным препаратом. Полную вакцинацию чиновники должны завершить в срок до 13 декабря.До 29 октября руководители органов власти должны представить списки сотрудников, которых необходимо вакцинировать, а также перечень тех, кто прошёл процедуру или имеет медотвод.