Точная дата не называется. Творческая часть коллектива составляет 10 человек.

Во Владимирской области станет на одно СМИ меньше. Закрывается сетевое издание «Призыв». Об этом сообщают коллеги из«Решение принято учредителями. Пока никаких уведомлений не присылали. О закрытии сказали устно», – пояснил главный редактор Николай Лившиц.Точная дата не называется. Творческая часть коллектива составляет 10 человек. Учредителем ООО «Призыв» является депутат ГД от Владимирской области Григорий Аникеев. Руководит юридическим лицом депутат Законодательного Собрания региона VII созыва, первый зампредседателя общественной организации «Милосердие и порядок» Анна Кочеляева.Новостной портал «Призыв» стал продолжением одноимённой газеты со столетней историей. Она перестала выпускаться 26 июля 2017 года.