Советник главы МИД ЛНР Родион Мирошник резко осудил официальный Минск за поддержку Киева.

Советник главы МИД ЛНР Родион Мирошник резко осудил официальный Минск за поддержку Киева.Чиновник в эфире шоу "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1" заявил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко предал население Донбасса, которое ежедневно обстреливается украинской армией. Причиной для подобного высказывания стало то, что ранее глава республики выразил готовность спасти Украинуот энергетического кризиса.По мнению Родиона Мирошника, власти Белоруссии фактически продлевают жизнь ответственному закровопролитие украинскому режиму. "Вы помогаете тому режиму", – заявил он. Чиновник не понимает, почему Александр Лукашенко не дает власти Незалежной облажаться.В свою очередь историк и политолог Владимир Корнилов порекомендовал президенту Белоруссии приехать в Донбасс и посмотреть на то, что натворила там украинская армия на бронетехнике, заправленной белорусским топливом.Напомним, ранее американских граждан на востоке Украины. Семерых из них подозревают в совершении военных преступлений в Донбассе. Расследование ведут министерство юстиции США и ФБР. В материалах дела говорится о том, что граждане США могут быть причастны к пыткам и убийствам мирных жителей.