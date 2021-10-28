«Энергосбыт Волга» публикует результаты производственной деятельности по итогам 9 месяцев 2021 года.
<a href="https://33live.ru/novosti/28-10-2021-energosbyt-volga-publikuet-rezultaty-proizvodstvennoj-deyatelnosti-za-9-mesyacev-2021-goda.html" target="_blank">«Энергосбыт Волга» публикует результаты производственной деятельности за 9 месяцев 2021 года</a> - «Энергосбыт Волга» публикует результаты производственной деятельности по итогам 9 месяцев 2021 года.
[url=https://33live.ru/novosti/28-10-2021-energosbyt-volga-publikuet-rezultaty-proizvodstvennoj-deyatelnosti-za-9-mesyacev-2021-goda.html]«Энергосбыт Волга» публикует результаты производственной деятельности за 9 месяцев 2021 года[/url] - «Энергосбыт Волга» публикует результаты производственной деятельности по итогам 9 месяцев 2021 года.