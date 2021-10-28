26 октября 2021 года в Администрации Владимирской области состоялся круглый стол по теме: «Рост налоговой нагрузки на субъекты предпринимательской деятельности во Владимирской области», ..

26 октября 2021 года в Администрации Владимирской области состоялся круглый стол по теме: «Рост налоговой нагрузки на субъекты предпринимательской деятельности во Владимирской области», организованный совместно Уполномоченным по защите прав предпринимателей Владимирской области и Общественной Палатой Владимирской области.В мероприятии в качестве представителя от Управления Росреестра по Владимирской области принял участие исполняющий обязанности руководителя Управления Александр Сергеевич Киреев.В мероприятии также принимали участие представители органов государственной власти, депутаты Государственной Думы, представители Общественных организаций и предпринимательского сообщества.В рамках круглого стола обсудили вопросы налоговой нагрузки на субъекты малого и среднего предпринимательства в связи с переоценкой кадастровой стоимости объектов недвижимости.В ходе встречи заслушали и обсудили вопросы о новеллах законодательства и проблемах правоприменительной практики по государственной оценке, а также о необходимости дифференциации ставок налога на имущество, в том числе изложенные в специальном докладе Уполномоченного при Президенте РФ по защите прав предпринимателей.В заключении мероприятия состоялся обмен мнениями между органами представительной и исполнительной власти, представителями малого и среднего предпринимательства и экспертами.