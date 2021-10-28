26 октября 2021 года в Администрации Владимирской области состоялся круглый стол по теме: «Рост налоговой нагрузки на субъекты предпринимательской деятельности во Владимирской области», ..
26 октября 2021 года в Администрации Владимирской области состоялся круглый стол по теме: «Рост налоговой нагрузки на субъекты предпринимательской деятельности во Владимирской области», организованный совместно Уполномоченным по защите прав предпринимателей Владимирской области и Общественной Палатой Владимирской области.
В мероприятии в качестве представителя от Управления Росреестра по Владимирской области принял участие исполняющий обязанности руководителя Управления Александр Сергеевич Киреев.
В мероприятии также принимали участие представители органов государственной власти, депутаты Государственной Думы, представители Общественных организаций и предпринимательского сообщества.
В рамках круглого стола обсудили вопросы налоговой нагрузки на субъекты малого и среднего предпринимательства в связи с переоценкой кадастровой стоимости объектов недвижимости.
В ходе встречи заслушали и обсудили вопросы о новеллах законодательства и проблемах правоприменительной практики по государственной оценке, а также о необходимости дифференциации ставок налога на имущество, в том числе изложенные в специальном докладе Уполномоченного при Президенте РФ по защите прав предпринимателей.
В заключении мероприятия состоялся обмен мнениями между органами представительной и исполнительной власти, представителями малого и среднего предпринимательства и экспертами.