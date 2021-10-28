Врио губернатора издал распоряжение, которое обязывает чиновников обладминистрации привиться Копия документа появилась в анонимном телеграм-канале. Согласно ему, за отказ прививаться с 15

Врио губернатора издал распоряжение, которое обязывает чиновников обладминистрации привиться Копия документа появилась в анонимном телеграм-канале. Согласно ему, за отказ прививаться с 15 ноября госслужащих будут отстранять от работы без сохранения зарплаты. Привить своих сотрудников в Белом доме решили из-за плохой эпидобстановки в регионе. От обязательной прививки освобождаются лишь те, кто имеет медотвод или переболел коронавирусом