Прием граждан осуществляется с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований.

УГИБДД УМВД России по Владимирской области информирует о том, что в период с 30.10.2021 по 07.11.2021 включительно регистрационно-экзаменационные подразделения ГИБДД проводят прием граждан только по предварительной записи.Неприемные дни:- 31.10.2021;- 04.11.2021;- 05.11.2021;- 07.11.2021.В остальные дни регистрационно-экзаменационные подразделения будут работать по установленному графику.С заявлением о замене водительского удостоверения в связи с утратой и окончанием срока действия, а также с заявлением о выдаче международного водительского удостоверения можно обратиться в ближайший МФЦ.Госавтоинспекция региона напоминает о преимуществах Единого портала государственных услуг. Помимо экономии времени, это дает и еще одно преимущество - пользователи могут оплачивать государственную пошлину со скидкой 30%.С размером государственной пошлины, в том числе при обращении через портал государственных услуг, можно ознакомиться на сайте МВД.РФ в разделе «Для граждан» - «Государственные услуги по линии обеспечения безопасности дорожного движения».Напоминаем, что прием граждан осуществляется с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований.