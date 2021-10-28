Изменения Суздаля к официальному празднованию тысячелетия города обсудили на встрече полпред...

Изменения Суздаля к официальному празднованию тысячелетия города обсудили на встрече полпред Президента в Центральном федеральном округе Игорь Щёголев и врио губернатора Александр Авдеев.Планы расписаны до 2024. При поддержке Министерства культуры будут проведены ремонтно-реставрационные работы на объектах ансамбля Ризоположенского монастыря 17-го и 19-го веков, а также в старинных Торговых рядах в центре Суздаля. Предусмотрено и возведение образовательного центра, рядом с которым хотят восстановить заброшенное строение - под школьный интернат.Сергей Сахаров, глава администрации г. Суздаля:- В 2020 году наш бюджет общерасходный был 204 миллиона рублей и мы смогли сделать около 100 миллионов рублей полезной работы, то в этом году в 2021 у нас прорыв, прорыв порядка 500 миллионов рублей в базе расходов. Это связано с тем что администрация области во второй половине года выдала нам бюджетное средство под 1 процент софинансирования и поэтому в этом году мы достигнем уровня примерно в 370-380 миллионов рублей полезных работ.