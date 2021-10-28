Хиромант рассказал, как получить ценное знание, которое поможет воспитать малыша

Хиромант рассказал, как получить ценное знание, которое поможет воспитать малышаПроанализировав линии на ладошке ребенка, можно не только узнать его характер, но наладить с ним общение. Хиромант Иван Громов рассказал на что именно стоит обратить внимание и как полученная информация может пригодиться в воспитательных целях.Специалист объяснил, что самая важная линия, на которую необходимо смотреть в первую очередь – линия головы, расположенная над линией жизни. Чтобы узнать по ней характер ребенка, необходимо проследить за ее особенностями именно на правой руке.По словам Громова, если линия головы идет прямо и строго от указательного пальца до мизинца, то малыша можно назвать упертым и своевольным. Заставить что-то делать такого ребенка очень трудно – родительский авторитет в этом вопросе не поможет. С таким чадом нужно общаться исключительно на равных.Если линия головы начинается у края ладони и обрывается на ее середине, слегка уклоняясь вниз, то малышу достался характер намного проще. С ним можно выстраивать диалог и пользоваться авторитетом старшего – такой ребенок больше расположен к общению.Также хиромант объяснил, что родителям стоит обратить особенное внимание на расположение линий головы и жизни относительно друг друга. Если они выходят из одной точки, то ребенок имеет склонность к неуверенности в себе. По словам Громова, такому малышу необходимо чаще других говорить о том, что он способен на все.