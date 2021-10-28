Ответ на животрепещущий вопрос дали в «Белом доме».

Сейчас в областном центре проходит масштабный межрегиональный методический семинар, на котором представители Аппарата Правительства РФ, Федерального агентства по делам национальностей, Минпросвещения и органов исполнительной власти из десятков субъектов страны обсуждают проблемы вовлечения и адаптации детей цыганской национальности в образовательные и культурные процессы.Место проведения семинара выбрали не случайно. Эксперты признают, что в нашей области применяют лучшие практики социализации цыган в стране.- Очень важно, чтобы каждый гражданин Российской Федерации, каждый ребёнок имел возможность получать качественное образование. Для Федерального агентства по делам национальностей было важно провести первый межрегиональный методический семинар по вопросам адаптации и вовлечения детей цыганской национальности в образовательный и культурный процессы именно во Владимирской области. Мы наслышаны о вашем положительном опыте, - говорит начальник управления государственной политики в сфере межнациональных отношений Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) Тимур Цыбиков.Он также отметил, что на семинар приехали специалисты из 25 регионов страны, общий состав делегации составляет порядка 40 человек. По мнению Цыбикова, это говорит о том, что проблема очень актуальна и с ней работают на всём пространстве страны.- Люди приехали сюда, чтобы увидеть положительные практики, которые есть во Владимирской области. Для нас было важно помочь людям их увидеть. Проблем действительно очень много. Мы продолжим их обсуждать в дальнейшем. Для нас было важно познакомить друг с другом людей, которые работают над этими проблемами в различных субъектах, чтобы они могли вместе «двигать» эту тему, - объясняет Тимур Цыбиков.Врио заместителя Губернатора Владимирской области Григорий Вишневский в свою очередь отметил, что в регионе проживают более 100 национальностей и народностей, которые живут «в мире и согласии».- Особое место в нашей жизни занимают цыгане, - считает Григорий Вишневский. – Один из самых удивительных народов. Структура взаимодействий с цыганским населением – это работа с семьями, с лидерами цыганских общин, оказание грантовой поддержки цыганским общественным организациям. Система образования является важнейшим каналом культурной адаптации и интеграции в социум. Государственная образовательная политика, в том числе языковая, выступает одним из важнейших инструментов, задающих параметры образования в поликультурной среде, и парадигмой социокультурного развития малых народов.