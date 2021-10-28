Помощь прибыла из Новосибирской, Смоленской областей и Ставропольского края.

По поручению Путина Минздрав России направил во Владимирскую область медиков из Новосибирской и Смоленской областей, а также из Ставропольского края. До середины ноября специалисты займутся лечением пациентов от коронавируса.Всего прибыло восемь медиков: три врача-анестезиолога-реаниматолога, пульмонолог, инфекционист и три медицинских работника.Ранее во Владимирскую область для помощи в борьбе с пандемией COVID-19 приезжали медики из Москвы, Московской области и Башкирии.