С четверга во Владимире полностью открыто движение транспорта и пешеходов по обновлённому мосту рядом с ДТЮ. Ремонт был выполнен за пять месяцев. Подрядчик полностью заменил пролётные

С четверга во Владимире полностью открыто движение транспорта и пешеходов по обновлённому мосту рядом с ДТЮ. Ремонт был выполнен за пять месяцев. Подрядчик полностью заменил пролётные балки, тротуарные блоки, установил новые ограждения и освещение, заасфальтировал проезжую часть. Остается завершить монтаж системы водоотведения и покрасить несущие конструкции. Но проезду общественного транспорта это предстоящие работу уже не