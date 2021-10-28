На место происшествия выезжали 3 единицы техники, а также 10 человек личного состава.

В 02-50 28 октября в Коврове улице Кузнечной сгорел дом №5. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС по Владимирской области.По прибытии пожарных к месту возгорания наблюдалось задымление внутри дома. Площадь пламени составила 8 квадратных метров. Сгорел мусор внутри дома.На пожаре погиб человек. Его личность устанавливается.На место происшествия выезжали 3 единицы техники, а также 10 человек личного состава.Дознаватели ведомства устанавливают причину трагедии.