Её стоимость составит 252 млн рублей.

Владимирские власти разместили на госзакупках контракт на строительство поликлиники в Струнино. Стоимость больницы оценили в 252 млн рублей.Торги состоятся в конце ноября. Подрядчик должен сдать объект к концу 2022 года.Предполагается возвести двухэтажное здание с подвалом. Рядом появится автостоянка на 17 машин. Предполагается, что местных жителей будут лечить терапевты, хирург, дерматолог, офтальмолог, ЛОР, рентгенолог, онколог, гинеколог, эндокринолог, эндоскопист, невролог, стоматолог и психиатр.Проект учреждения для Александровской районной больницы разработало ООО «СевКавНИПИнефть».