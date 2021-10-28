Октябрьское заседание ЗакСобрания прошло в дистанционном формате из-за коронавирусных ограничений. Журналисты следили за происходящим по видеотрансляции. В самом начале к заседанию

Октябрьское заседание ЗакСобрания прошло в дистанционном формате из-за коронавирусных ограничений. Журналисты следили за происходящим по видеотрансляции. В самом начале к заседанию присоединился врио губернатора области Александр Авдеев. Для него это первое участие в работе облпарламента с момента назначения. Александр Авдеев, врио губернатора области Мы накануне с вами провели ряд встреч, познакомились. Спасибо за такой содержательный