Соответствующий закон 28 октября утвердили депутаты Заксобрания.

Во Владимирской области льготники, не получавшие бесплатные лекарства, вправе воспользоваться бесплатной юридической помощью. Соответствующий закон 28 октября утвердили депутаты Заксобрания.Интересно, что сейчас необеспеченные медикаментами владимирцы , которая направляет в суды иски и выигрывает их. Механизм отработан до такого автоматизма, что даже бывшие руководители депздрава ещё в начале года . Поддержка со стороны юриста фактически будет дублировать работу прокуратуры.При этом на работу бесплатных адвокатов в регионе ежегодно выделяется около 19 млн рублей.