Задания на любой вкус и уровень знаний найдут ученики начальной школы в онлайн-олимпиаде «А я знаю русский язык»

До 15 ноября продлится обучающая онлайн-олимпиада «А я знаю русский язык» для начальных классов. Главная задача олимпиады — заинтересовать русским языком самых разных детей. Она совсем не похожа на контрольную работу: команда детей идет по нарисованному парку с аттракционами и лабиринтами, попадает в различные речевые ситуации и решает лингвистические задачи.Если ребенок плохо читает, цифровая среда озвучит вопрос. Если задание слишком сложное, ребенок сможет воспользоваться подсказками. Таким образом разные дети с разным уровнем подготовки добьются успеха. А учитель будет знать, в чем его ученики испытывали трудности, сможет проверить их знание школьной программы, языковое чутье и кругозор.«С помощью олимпиадных заданий мы объясняем школьникам, как устроен язык, и учим их обращать внимание не только на правила в учебниках, но и на повседневную речь, — говорит Екатерина Горбатова, методист Яндекс.Учебника. — Наша цель — показать, что русский язык — это не просто учебная дисциплина, но инструмент, которым мы пользуемся каждый день».В олимпиаде встретятся разные типы заданий. Например, на аудирование второклассникам могут предложить прослушать фразу «Ты пойдешь в магазин?», произнесенную трижды с разной интонацией и логическим ударением. А потом им нужно подобрать подходящий ответ к каждому вопросу, например «Нет, поеду на велосипеде».Есть лингвистические задачи на поиск закономерностей, которые понравятся детям с аналитическим мышлением. Есть задачи на понимание условных знаков, ведь наклейки на дверях в магазин или дорожные знаки — тоже наша языковая среда. Пример для первого класса: посмотреть на пиктограммы и понять, что разрешено и запрещено делать на аттракционах в парке.В целом олимпиада «А я знаю русский язык» ориентирована на современный живой язык. Это значит, что задания сформулированы максимально просто и во многих случаях используются жизненные ситуации. Участникам предстоит поработать со смешными «сокращениями» на ценниках, например: «Десерт молочный со зла» («Десерт молочный со злаками»). Или догадаться, что может означать хештег #машинымечты (машины, о которых мечтаешь, или мечты Маши). Додуматься, какое слово имели в виду дети из зарисовки Корнея Чуковского: они обсуждали, что с лампой — она уже «зажгита», «зажгина» или «зажгёна». В олимпиаде есть даже анекдоты, построенные на игре слов. Пример:«Волки не любят бабушек за то, что во рту они вяжут» (крючком или как хурма).Несмотря на игровой формат и интересный сюжет, задания в «А я знаю русский язык» действительно олимпиадные: даже продвинутым школьникам предстоит хорошенько подумать над некоторыми из них. Участие в олимпиаде бесплатное, достаточно зарегистрироваться по ссылке.