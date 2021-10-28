Фигуранты были задержаны сотрудниками полиции два месяца назад.

Межмуниципальным отделом МВД России по ЗАТО г. Радужный завершено расследование уголовных дел в отношении 27 и 32-летнего жителей города. Мужчины обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 и ч.2 ст.228 УК РФ (незаконное хранение наркотических средств).Фигуранты были задержаны сотрудниками полиции два месяца назад в результате реализации оперативной информации.В ходе личного досмотра у обоих мужчин были изъяты наркотические средства синтетического происхождения. Установлено, что фигуранты приобрели запрещенные вещества на территории Владимира.Общая масса изъятых из оборота запрещенных веществ составила более двух граммов.Как пояснили обвиняемые, наркотики они приобрели для личного потребления.В настоящее время уголовные дела с утвержденным обвинительным заключением переданы в суд для рассмотрения по существу.Санкцией ч.1 ст. 228 УК РФ предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет, ч.2 ст. 228 УК РФ – на срок до десяти лет лишения свободы.