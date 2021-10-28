Злоумышленник под предлогом выполнения ремонтных работ прошел в комнату, выхватил из-под подушки сумку потерпевшей, в которой находилось 80 тысяч рублей, и выбежал из квартиры...

«Оперативники уголовного розыска УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве при силовой поддержке СОБР ГУ Росгвардии по г. Москве задержали мужчину, подозреваемого в ограблении пенсионерки», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.Предварительно установлено, что в квартиру 80-летней жительницы столицы на улице Маршала Чуйкова пришли двое мужчин. Представившись сотрудниками управляющей компании, они сообщили о проведении в доме работ по устранению неисправностей в системе вентилирования. Убедив пожилую женщину, они заключили с ней договор об оказании услуг по прочистке систем вентилирования стоимостью 8 тысяч рублей. После подписания договора москвичка достала из сумочки, спрятанной у изголовья кровати, денежные средства и расплатилась с незнакомцами, после чего они сообщили, что придут выполнять работы на следующий день.В назначенное время мужчины снова пришли к пенсионерк, один из них остался в коридоре, а второй под предлогом выполнения ремонтных работ прошел в комнату. Подойдя к кровати, он выхватил из-под подушки сумку потерпевшей, в которой находилось 80 тысяч рублей, после чего выбежал из квартиры. Второй гражданин последовал за ним.В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий полицейские совместно с сотрудниками Росгвардии задержали подозреваемого на улице 15-я Парковая. Им оказался 30-летний местный житель, который дал признательные показания.По данному факту следственным отделом ОМВД России по району Кузьминки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 161 УК РФ «Грабеж». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Второй мужчина проходит по делу в качестве свидетеля.В настоящее время сотрудниками полиции проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанного.Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18