В результате личного досмотра подозреваемого, а также осмотра автомобиля, на котором он передвигался, сотрудники полиции обнаружили и изъяли свертки с наркотическим средством, массой более 50 граммов...

«Оперуполномоченные ОНК УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве задержали мужчину по подозрению в покушении на сбыт наркотического средства – мефедрона», – сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по г. Москве Екатерина Гузь.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции на Волгоградском проспекте задержали 27-летнего приезжего из ближнего зарубежья, подозреваемого в незаконном обороте запрещенных средств. В результате личного досмотра в кармане куртки задержанного обнаружено и изъято 4 свертка в изоленте черного цвета с неизвестным веществом. В транспортном средстве, на котором передвигался подозреваемый, сотрудниками полиции обнаружено и изъято из сумки еще 20 аналогичных свертков. Общий вес изъятого составил более 50 граммов.В результате проведенного исследования часть материала содержит в своем составе наркотическое средство – мефедрон. Установлено, что наркотик предназначался как для личного употребления, так и для дальнейшего сбыта путем тайников-закладок.Следственным отделом ОМВД России по району Кузьминки г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и частью 4 статьи 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до двадцати лет.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18