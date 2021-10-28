Политический обозреватель МИА Владимир Корнилов проанализировал последствия обострения конфликта в регионе.

Политический обозреватель МИА Владимир Корнилов проанализировал последствия обострения конфликта в регионе.Эксперт считает, что здесь замешан Запад. "Похоже, Украинедали отмашку", – заявил политолог. По его мнению, взамен эскалации конфликта на Донбассе Незалежной пообещали подвижки по интеграции в структуры НАТО.Владимир Корнилов также отметил, что если Россия вновь ограничится“озабоченностью”, то скоро начнется новый виток эскалации. Он уверен, что это может привести к гораздо более серьезным последствиям, передает .Ранее Владимир Корнилов оценил поведение президента Украины Владимира Зеленского. По его мнению, он делает ровно то же, за что судят в Незалежной бывшего лидера страны Виктора Януковича. То есть вновь наблюдается узурпация власти.Напомним, недавно Сейчас украинского лидера поддерживают всего 24,7% украинцев. Политический аналитик Алексей Калиниченко заметил, что политик копает могилу своей политической карьере, не выполняя предвыборные обещания.Очевидно, что своими действиями украинский лидер лишается доверия народа. Многие жители страны в нем разочарованы.