Санаторий «Заклязьменский» в областном центре перепрофилируют в реабилитационный центр для...

Санаторий «Заклязьменский» в областном центре перепрофилируют в реабилитационный центр для ковид-пациентов, об этом сегодня на брифинге в Белом доме рассказала представительница департамента здравоохранения Светлана Григорян.Светлана Григорян, начальник отдела организации медицинской помощи департамента здравоохранения Владимирской области:- Надеемся, что в первых числах ноября пациенты смогут получить квалифицированную помощь. В данный момент в регионе развернуто максимальное количество специализированных коек за 2 года пандемии. И прогноз у нас неблагоприятный, судя по скорости поступления новых пациентов. Департамент здравоохранения принимает все меры по дальнейшему наращиванию объемов коечного фонда. Так, за эту неделю у нас в регионе было дополнительно развернуто 50 коек.На брифинге о текущей эпидситуации также обсудили коронавирусные каникулы. Советуют провести их дома, а не использовать эти дни для путешествий и развлечений. Иначе количество заболевших так и будет расти. Также выходные дни - хорошее время для вакцинации от КОВИД-19. Во Владимире с сегодняшнего дня начинает работать новый пункт вакцинации в здании «Ивановских мануфактур» по адресу улица Куйбышева, 16. Региональное управление Роспотребнадзора рекомендует администрации области ввести QR-режим на территории региона уже в ноябре.Марина Колтунова, представитель Управления Роспотребнадзора по Владимирской области:- С 8 ноября текущего года допускается деятельность ресторанов, кафе, буфетов, баров и иных организаций общественного питания, салонов красоты, спа-салонов, парикмахерских и других организаций при условии допуска посетителей только с QR-кодом.