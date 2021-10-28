Государственные услуги по линии ГИБДД будут предоставляться только по предварительной записи через Единый портал государственных и муниципальных услуг...

С 28 октября по 7 ноября государственные услуги по регистрации транспортных средств, приему экзаменов и выдаче водительских удостоверений будут предоставляться только по предварительной записи через Единый портал государственных и муниципальных услуг.При этом меняется только формат приема граждан, режим работы регистрационно-экзаменационных подразделений ГИБДД остается неизменным.4, 5 и 7 ноября 2021 года с 8.00 до 20.00 часов, с перерывом на обед с 14.00 до 15.00 часов работают следующие отделения:- отделение регистрации АМТС МО ГИБДД ТНРЭР № 5 ГУ МВД России по г. Москве (г. Москва, улица Академика Глушко, дом 13)- отделение по экзаменационной работе МО ГИБДД ТНРЭР № 2 ГУ МВД России по г. Москве (г. Москва, улица Твардовского, дом 8, корпус 5)В указанный период (4, 5 и 7 ноября) государственная услуга по проведению экзаменов на право управления транспортными средствами и выдачи водительских удостоверений будет предоставляться исключительно в части выдачи российских национальных водительских удостоверений и международных водительских удостоверений при их замене или утрате (хищении).Прием граждан с 28 октября по 7 ноября 2021 года в отделениях ГИБДД, расположенных на территории многофункциональных центров предоставления государственных услуг, осуществляться не будет.