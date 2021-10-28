Без вмешательства прокуратуры лифты в надземном переходе над М-7 в Собинском районе не поехали. В июле этого года в надзорное ведомство обратился пожилой мужчина из села Ворша, которому

Без вмешательства прокуратуры лифты в надземном переходе над М-7 в Собинском районе не поехали. В июле этого года в надзорное ведомство обратился пожилой мужчина из села Ворша, которому тяжело взбираться по крутым лестницам надземного перехода. Это при том, что пешеходник оборудован двумя лифтами. Но они оказались нерабочими. Отвечает за надземку балансодержатель федеральной М-7 – Упрдор