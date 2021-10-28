Роскачество впервые взялось за детскую кисломолочную продукцию. Эксперты исследовали творог и кефир, чтобы выяснить, насколько такая продукция безопасна и полезна для правильного развития, роста и формирования иммунитета ребенка.

Роскачество итоги исследования творога десяти торговых марок, предназначенного для детей до 3 лет и старше, и кефира шести марок — для детей от 8 месяцев. Испытаниям по более чем 160 показателям подверглась продукция таких известных марок как «Агуша», «ВкусВилл», «Мама Лама», «Растишка», «Тёма», «Фрутоняня» и другие. Детскую кисломолочку закупали как в торговых сетях, так и в онлайн-агрегаторах доставки продуктов питания.Родители могут смело покупать детский творогАбсолютно весь исследованный творог для детей (жирности от 3,9 до 4,2%) десяти марок оказался не только полностью безопасным, но и полезным.Творог «Агуша», «аМаМ», «Ашан», «ВкусВилл», «Мама Лама», «Мясновъ», «Наша Маша», «Растишка», «Тёма» и «Фрутоняня» оценены в максимальные — 5 баллов рейтинга Роскачества.Исследование по 88 показателям качества и безопасности (из них 42 – антибиотики) подтвердило, что творог для детей до 3 лет и старше не содержит никаких антибиотиков и пестицидов, в нем также нет консервантов и синтетических красителей. Кальция в таком твороге оказалось достаточное количество (варьируется от 92,65 мг/100 г до 105,59 мг/100 г).Кроме того, опасения о наличии в твороге гормонов эстрогеновой группы не подтвердились.Эксперты провели данное исследование, чтобы развеять миф, что молоко – источник эстрогенов (женских гормонов), так как гормональные препараты могут использовать, чтобы увеличить количество молока.К пользе кефира для детей некоторых марок остаются вопросыРезультаты Роскачества показали, что весь исследованный кефир для детей 3,2% жирности — полностью безопасный. В нем также не обнаружено антибиотиков, пестицидов и афлатоксинов, которые могут попасть в состав из кормов. В кефире нет сои и фитостеринов, то есть производитель не пытался заменить животный жир растительным. Микробиологические показатели тоже в норме.Кроме того, все десять производителей использовали качественное сырье и не добавляли в кефир крахмал, каррагинан и воду. Однако утверждать, что весь исследованный кефир — полезный, нельзя.В продукции «аМаМ» и «Крепыш» оказалось недостаточное количество молочнокислых бактерий, чем того требует техрегламент 033 (ТР ТС 033).Лариса Абдуллаева, к.т.н., руководитель службы стандартизации Молочного союза России, ответственный секретарь технического комитета по стандартам на молоко ТК 470/МТК 532:«Кефир считается полезным, если в нем содержится определенное количество заявленных в пищевой ценности пищевых компонентов: белков, жиров, углеводов, а также молочнокислых микроорганизмов. Их снижение может быть связано с тем, что срок годности продукта подходит к концу, либо был нарушен процесс сквашивания. Также снижение содержания молочнокислых бактерий может быть обусловлено нарушением температурных режимов хранения кефира в торговле или при транспортировке (если кефир хранился при температуре выше 6 градусов)».Недобор кальция в кефиреПо требованиям ГОСТа массовая доля белка в кефире для детей раннего возраста (с 8 месяцев) должна быть не менее 2,9%, а концентрация кальция — не менее 100 мг на 100 г.С количеством белка в кефире все в порядке — содержание соответствует обязательным требованиям. А вот кальция в кефире «аМаМ» и «Лакомо» оказалось меньше, чем установлено требованиями ГОСТа (93,12 мг/100 г.)Кальций изначально содержится в молоке, никак не увеличивается и не уменьшается в процессе производства кефира. Поэтому можно предположить, что для этих продуктов было использовано молоко не надлежащего качества.Тем не менее, половина из исследованного кефира, а именно продукция «Агуша», «ВкусВилл» и «Наша Маша» не вызвала у экспертов никаких нареканий как с точки зрения показателей безопасности продукта, так и его качественных свойств.Артем Белов, генеральный директор Национального союза производителей молока (Союзмолоко):«Детская продукция сегодня выпускается по самым строгим правилам и требованиям как к сырью, так и условиям производства. Далеко не все площадки готовы работать с этой категорией, и маркировка «для детей» здесь не просто маркетинговый ход, а действительно заявка на более высокий уровень производства. Исследование Роскачества подтверждает этот факт».Чем детский творог и кефир отличаются от других продуктовДетский творог и кефир, как и любой другой продукт детского питания, производят в отдельных цехах или на отдельной выделенной линии, так как к изготовлению детского питания применяются особые требования по санитарно-гигиеническим условиям производства.Требования в части микробиологии и показателей безопасности молока – сырья для производства детского творога и кефира более жесткие, чем для «взрослого» продукта. Не любое молоко идет на их изготовление, а исключительно высшего сорта и отбирают молоко специально после строгого контроля по более широкому спектру показателей, чем молоко для производства обычной продукции для всех.Ранее Роскачество проверяло кефир и обезжиренный творог, которые не относятся к детской продукции. В кефире обнаружили , в обезжиренном твороге — превышения норм по количеству и выявлен растительными жирами.