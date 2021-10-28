Уже три недели подряд ежесуточно Владимирская область бьет антирекорды по числу инфицированных. Тяжелее всего заболевание переносят люди старше 60. В 80 % случаев они нуждаются в стационарном

Уже три недели подряд ежесуточно Владимирская область бьет антирекорды по числу инфицированных. Тяжелее всего заболевание переносят люди старше 60. В 80 % случаев они нуждаются в стационарном лечении. В этой же возрастной категории больше всего летальных исходов. Марина Колтунова, официальный представитель регионального управления Роспотребнадзора По данным Росстата, 83 процента умерших от ковида, это пациенты старше