Сегодня в 3 часа ночи в Главное управление МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о...

Сегодня в 3 часа ночи в Главное управление МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре нежилого дома в Коврове на улице Кузнечная.На место незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения. Пресс-служба МЧС по Владимирской области сообщает, по прибытии к месту пожара внутри дома наблюдалось задымление. Пожарные оперативно ликвидировали пожар на площади 8 кв. м. Сгорел мусор внутри дома. К сожалению, на пожаре погиб человек – личность устанавливается. К ликвидации пожара привлекалось 3 единицы техники, 10 человек личного состава.Дознаватели МЧС России устанавливают причину пожара.Фото: 33.mchs.gov.ru