Главное следственное управление Следственного комитета России по Москве проводит доследственную проверку по факту происшествия на северо-востоке столицы. 28 октября на улице Молодцова на детскую коляску с 11-месячным мальчиком упало ограждение строительной площадки.

Главное следственное управление Следственного комитета России по Москве проводит доследственную проверку по факту происшествия на северо-востоке столицы. 28 октября на улице Молодцова на детскую коляску с 11-месячным мальчиком упало ограждение строительной площадки.Ребенок был на прогулке с матерью и двумя сестрами. В результате инцидента женщина и двое детей не пострадали.Прибывшая на место происшествия бригада скорой помощи осмотрела мальчика и не обнаружила видимых телесных повреждений. Но для полного обследования он госпитализирован."По данному факту Бабушкинским межрайонным следственным отделом следственного управления по Северо-Восточному административному округу Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве проводится доследственная проверка", – на официальном сайте столичного ГУ СК.Ведомство устанавливает полную картину произошедшего. Следователи проверят, есть ли в произошедшем признаки преступления по статье 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). После этого СК примет процессуальное решение.