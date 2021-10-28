По предварительным данным, в июне этого года в Москве несколько неизвестных, угрожая мужчине оружием, насильно усадили его в автомобиль и увезли в частный дом в одну из деревень городского округа Мытищи.

«Сотрудники Главного управления уголовного розыска МВД России совместно с коллегами из УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве, ОМВД России по г.о. Жуковский Московской области задержали подозреваемых в похищении человека.По предварительным данным, в июне этого года в Москве несколько неизвестных, угрожая мужчине оружием, насильно усадили его в автомобиль и увезли в частный дом в одну из деревень городского округа Мытищи. Почти три недели соучастники незаконно удерживали его в доме, систематически избивали и за освобождение требовали от него выкуп в размере 100 млн рублей. Кроме того, они проникли к нему в квартиру, откуда похитили различные ценные вещи на сумму более 3 млн рублей. Потерпевший был вынужден оформить под залог принадлежащей ему недвижимости кредитный договор на сумму 4,5 млн рублей, после чего его отпустили.В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили и при силовой поддержке сотрудников Росгвардии в Московском регионе задержали пятерых подозреваемых.В ходе обысков по местам проживания задержанных изъяты поддельное пенсионное удостоверение сотрудника правоохранительных органов на имя одного из них, предметы, конструктивно схожие с пистолетом Макарова, огнестрельным автоматическим оружием с приспособлением для бесшумной стрельбы, и более 100 патронов. Изъятое направлено на исследование. Кроме того, обнаружена часть вещей, похищенных у потерпевшего.Следователем СУ по ЮВАО ГСУ СК России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 126 Уголовного кодекса Российской Федерации. Решается вопрос о возбуждении уголовных дел по фактам имущественных преступлений и незаконного оборота оружия. В отношении задержанных избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление возможных соучастников и всех криминальных деяний», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Скачать комментарий официального представителя МВД России Ирины ВолкСкачать видеоКомментарий официального представителя МВД России Ирины Волк