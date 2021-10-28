Продолжают активно вакцинироваться сотрудники областной и местных администраций. Антиковидный...

Продолжают активно вакцинироваться сотрудники областной и местных администраций."Антиковидный" процент наращивают в Белом Доме. Задачу сделать прививку от коронавируса до 15 ноября работникам администрации региона поставил врио губернатора Александр Авдеев. Личный пример подают и заместители главы региона. Сегодня утром Григорий Вишневский прошел ревакцинацию в мобильном пункте во владимирском филиале Президентской Академии.Григорий Вишневский, врио губернатора Владимирской области:- У меня гораздо уменьшился- не иммунитет, а наличие антител и я принял решение ревакцинироваться Спутником Лайт , чтобы было можно свою иммунную систему улучшить.