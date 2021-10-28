В 2021 году завершились строительство и реконструкция шести станций Московского транспортного узла.

В 2021 году завершились строительство и реконструкция шести станций Московского транспортного узла.Четвертый Московский центральный диаметр (МЦД-4) запустят в 2023 году. Благодаря этому в 23 районах столицы, в которых живут 2,5 миллиона человек, улучшится транспортное обслуживание: например, станут свободнее линии метро, разгрузятся вылетные магистрали.МЦД-4 – весьма сложный проект. Чтобы его запустить, необходимо связать между собой разрозненные направления Московской железной дороги – Киевское и Горьковское. Сейчас на нескольких участках будущего диаметра проводятся сложные работы. Вместе с тем проходит реконструкция пассажирской инфраструктуры. Подвижной состав обновится, а старые платформы станут современными городскими вокзалами.Так, после реконструкции открылась станция Кокошкино Киевского направления МЖД. В будущем она станет частью МЦД-4."Самое главное для горожан — быстро доехать до центра, для этого реконструировали пути, пустили новые электрички. И следующий участок сейчас реконструируем, до Киевского вокзала прокладываем новые пути, и в этом году еще два больших вокзала сдадим", – сказал мэр Москвы Сергей Собянин.Раньше Кокошкино была обычной остановкой для пригородных электричек и не отличалась удобством. Здесь не было даже навесов, защищающих пассажиров от осадков. Кроме того, люди переходили через пути по деревянным настилам.Теперь же здесь современная станция. На двух береговых платформах установлены стойки SOS, скамейки и автоматы по продаже билетов, появились навесы. Новый вокзал оснащен тепловыми завесами и инфракрасными обогревателями.Пассажирский терминал станции с двумя кассами и турникетной линейкой располагается на подземном уровне. Выходы ведут на обе стороны железнодорожных путей — на Железнодорожную, Учительскую и 1-ю Октябрьскую улицы.После открытия станции Кокошкино поездки стали удобнее для 20 тысяч человек, в первую очередь для жителей одноименного поселка и соседних садовых товариществ. В будущем здесь увеличится пассажиропоток, поскольку рядом построят новые жилые комплексы.На 2022 год запланировано благоустройство прилегающей к станции территории. Здесь появятся новые тротуары, велодорожки, остановки общественного транспорта, парковочные карманы и стоянки, установят дополнительные светофоры и навигационные стелы.