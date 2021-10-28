Из магазина электронной техники Владимира злоумышленник украл планшет за 17 000 рублей. Его удалось отыскать по камерам видеонаблюдения. Полицейские установили личность злоумышленника. Им

Из магазина электронной техники Владимира злоумышленник украл планшет за 17 000 рублей. Его удалось отыскать по камерам видеонаблюдения. Полицейские установили личность злоумышленника. Им оказался 35-летний уроженец соседнего региона. Правоохранителям он пояснил, что воспользовался занятостью персонала магазина и схватил с полки дорогой планшет. Теперь мужчине грозит срок за кражу. Проверяется его причастность к другим преступлениям.