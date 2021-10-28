В Карабаново, в доме номер шесть по улице Чулкова, после нашего сюжета все-таки дали отопление. Мы...

В Карабаново, в доме номер шесть по улице Чулкова, после нашего сюжета все-таки дали отопление. Мы рассказывали об этой проблеме во вторник.Жители четырехэтажного аварийного дома в течение двух недель оставались без тепла. Коммунальщикам необходимо было разобрать полы и заменить аварийную трубу в одной из квартир. Но ее хозяйка-пенсионерка не давала это сделать. В итоге, местным властям все-таки удалось договориться с женщиной.Отметим, дом на улице Чулкова был признан аварийным еще в 2017-м году, но в нем до сих пор живут десять семей.Илья Павлов, глава администрации города Карабаново:- Вчера мне удалось уговорить эту жительницу, чтобы она пустила работников. До 9-ти часов они проводили работы. Вчера все запустили, дом отапливается со вчерашнего вечера. Вскрывали полы, потом их восстанавливали. Расселение планируется, всё по графику. Как только выделяются деньги из областного бюджета, люди расселяются. Мы, в принципе, планируем в следующем году расселить этот дом.