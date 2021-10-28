Пресс-секретарь президента России Владимира Путина прокомментировал слова украинского лидера о возвращени Крыма в состав Незалежной.

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина прокомментировал слова украинского лидера о "возвращени" Крыма в состав Незалежной.На днях Апелляционный суд Амстердама постановил, что скифское золото из крымских музеев должно быть передано Украине. После этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что он и Крым якобы вернет своему народу, сообщает ."Сначала вернем скифское золото, а потом и Крым", – заявил он. Такие слова вызвали неоднозначную реакцию со стороны российских властей.Аксенов назвал такое постановление суда политизированным и пообещал, что Россия сделает все, чтобы ценность осталась в нашей стране.Президент Росиии Владимир Путин неоднократно заявлял, что вопрос отерриториальной целостности нашей страны закрыт, и Крым исторически и по праву является частью России.На этот раз заявления Владимира Зеленского прокомментировал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает . Он отметил, что подобные резкие заявления официального Киева рано или поздно могут плохо кончиться и являются ничем иным как территориальным притязанием к России.Напомним, Крым вернулся в состав России после проведения на полуострове и в Севастополе в марте 2014 года законного референдума, в ходе которого большинство жителей проголосовали за воссоединение с Россией.Украина и западные страны посчитали данные выборы нелегитимными и не признали их итоги.