Московский инновационный кластер начал прием заявок на участие в программе Академия иннваторов. Присоединиться к проекту могут начинающие предприниматели от 18 лет со своими инновационными идеями или те, кто хочет использовать знания и опыт в других проектах.

Московский инновационный кластер начал прием заявок на участие в программе "Академия иннваторов". Присоединиться к проекту могут начинающие предприниматели от 18 лет со своими инновационными идеями или те, кто хочет использовать знания и опыт в других проектах.Подать заявку можно на программы "Академия инноваторов" до 28 ноября. Обучение бесплатное. Первый поток с 500 участниками стартует 1 декабря.Обучение продлится четыре месяца в форматах онлайн и офлайн. Программу реализует Московский инновационный кластер, отметила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.Участников ждут лекции и индивидуальные сессии с наставниками. Начинающим предпринимателям помогут выбрать бизнес-нишу, составить план, дадут рекомендации по привлечению инвестиций и созданию команды."Академия инноваторов" дает возможность получить необходимые знания для выхода на рынок с готовым продуктом, отметил глава московского Департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин. По его словам, программа принесет пользу не только студентам, аспирантам и недавним выпускникам вузов, но и опытным специалистам.После окончания программы участники получат доступ к сервисам Московского инновационного кластера и специализированным финансовым инструментам столичного правительства. Выпускники смогут провести пилотные испытания на площадках города, найти инвесторов.На сегодняшний день Московский инновационный кластер объединяет уже 22 тысячи компаний. В столице действует 43 технопарка.Ранее институт статистических исследований и экономики знаний Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" поставил Москву на в рейтинге инновационного развития российских регионов.